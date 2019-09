Iván Zamorano: Cuando Alexis se adapte, será fundamental para Inter

Iván Zamorano, histórico ex delantero de La Roja e Inter de Milán, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la llegada de Alexis Sánchez al conjunto lombardo y apuntó que la adaptación del chileno será "fundamental" para los objetivos del "neroazzurro".

"Tomó una buena decisión, lo veo contento y feliz, con ganas de optar a un puesto titular. Tuve la posibilidad de hablar con él día a día se va cimentando mejor, para que esté a la altura de lo que significa estar en un equipo como Inter y a la altura de lo que espera la gente en Milán. Cuando se adapte a lo que quiere Conte, será un jugador fundamental para cumplir los objetivos", explicó el ex goleador.

Zamorano también se refirió al presente irregular de los referente de la Roja en sus respectivos equipos.

"Si bien no están jugando, no me preocupa eso, porque Claudio Bravo, Alexis Sánchez o Arturo Vidal, cuando se ponen la camiseta de la selección, siempre rinden. Me preocupa que vengan con una mala predisposición, y al contrario, vienen con la mejor predisposición. Eso quiere decir que el compromiso está", aseveró.

Por último, se refirió al presente de Colo Colo bajo el mando de Mario Salas en el equipo.

"Con sus pro y contra, es un técnico que puede entregar algo más. Creo que este año Colo Colo ha sido irregular, y si hubiera tenido equilibro tanto en casa como fuera, estaríamos peleando de igual a igual con (Universidad) Católica", señaló Zamorano.

"Me parece que no se trata sobre tener confianza o no en Mario Salas. Confío en los proyectos y Colo Colo volverá a ser protagonista y pelear de igual a igual con cualquiera", finalizó.