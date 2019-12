La FIFA saludó a Alexis en su cumpleaños: "El Niño Maravilla ya creció"

La FIFA saludó al delantero chileno de Inter de Milán, Alexis Sánchez por su cumpleaños número 31 con un mensaje y un video en redes sociales.

El ente rector del fútbol mundial subió una publicación en la cuenta del Mundial asegurando que "el Niño Maravilla ya creció".

"Feliz cumpleaños a Alexis Sánchez, el máximo goleador de la Roja", agrega el texto, acompañado con un registro de los dos tantos que hizo en la cita planetaria de Brasil 2014.

Mira el saludo de la FIFA al cumpleañero Alexis Sánchez:

🇨🇱 "El Niño Maravilla" is all grown up ⭐️



🎁 Happy birthday to @Alexis_Sanchez, @LaRoja's top goalscorer & most-capped player of all time 🔝 pic.twitter.com/T9thLI0Cad