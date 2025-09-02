Lamine Yamal no quedó indiferente: fichaje de Alexis Sánchez al Sevilla provoca revuelo en España

Alexis Sánchez sorprendió a todos en el último día del mercado europeo. De forma inesperada, el chileno dejó Udinese para volver a España, donde vivirá un nuevo desafío en su carrera.

El Niño Maravilla se convirtió en el nuevo refuerzo del Sevilla y su fichaje causó gran revuelo, al punto que Lamine Yamal, principal figura del Barcelona, reaccionó a la llegada del tocopillano.

😮 Astro del Barcelona reaccionó al fichaje de Alexis al Sevilla

Desde Barcelona, elenco que Sánchez defendió entre 2011 y 2014 tuvieron palabras para el sorpresivo traspaso. Fue Lamine Yamal, el gran astro del equipo, quien se refirió al retorno del nacional a España.

Consultado por el mercado de pases en Europa, el atacante dijo a RTVE que “siempre me ha gustado porque salen fichajes raros de última hora, como el de Alexis Sánchez al Sevilla”.

“Me gusta ese movimiento, es algo bonito del fútbol y me alegro de que pasen esas cosas. Mientras no pasen en mi equipo, donde todos nos quedemos, estaré feliz”, completó.

