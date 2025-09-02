Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Alexis Sánchez

Lamine Yamal no quedó indiferente: fichaje de Alexis Sánchez al Sevilla provoca revuelo en España

El astro del Barcelona reaccionó al regresó del chileno a España.

Foto: Sevilla / Imago Lamine Yamal no quedó indiferente: fichaje de Alexis Sánchez al Sevilla provoca revuelo en España
Bastián Catalán
Llévatelo:

Alexis Sánchez sorprendió a todos en el último día del mercado europeo. De forma inesperada, el chileno dejó Udinese para volver a España, donde vivirá un nuevo desafío en su carrera.

El Niño Maravilla se convirtió en el nuevo refuerzo del Sevilla y su fichaje causó gran revuelo, al punto que Lamine Yamal, principal figura del Barcelona, reaccionó a la llegada del tocopillano.

😮 Astro del Barcelona reaccionó al fichaje de Alexis al Sevilla

Desde Barcelona, elenco que Sánchez defendió entre 2011 y 2014 tuvieron palabras para el sorpresivo traspaso. Fue Lamine Yamal, el gran astro del equipo, quien se refirió al retorno del nacional a España.

Consultado por el mercado de pases en Europa, el atacante dijo a RTVE que “siempre me ha gustado porque salen fichajes raros de última hora, como el de Alexis Sánchez al Sevilla”.

“Me gusta ese movimiento, es algo bonito del fútbol y me alegro de que pasen esas cosas. Mientras no pasen en mi equipo, donde todos nos quedemos, estaré feliz”, completó.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Alexis Sánchez?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Alexis Sánchez.

Temas #Deportes #Fútbol #Alexis Sánchez

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
Más de Alexis Sánchez