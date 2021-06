Mayte Rodríguez aclaró su relación con Alexis Sánchez

La actriz Mayte Rodríguez se aburrió de los rumores que la relacionaban nuevamente con el delantero de la selección chilena Alexis Sánchez y utilizó sus redes sociales para aclarar aquellas versiones de la prensa de farándula.

A través de su cuenta de Instagram, Rodríguez se dio el tiempo de responder a un usuario que le preguntó por Sánchez a partir de una publicación del comunicador Francisco Halzinki.

"Cómo tú y varios más me preguntan, te respondo. No le he hecho nada, no sé de donde aparecen estos dichos por periodistas de farándula, aclaro que existe cariño y buena onda. Pero no hay relación hace un par de años", explicó la actriz.

