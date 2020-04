Paul Ince elogió a Alexis: No descartaría que sea clave en Manchester United la próxima temporada

El histórico ex jugador inglés alabó las virtudes del chileno.

El delantero chileno Alexis Sánchez fue elogiado por el histórico ex futbolista inglés Paul Ince, ex volante de Manchester United que dijo que espera que el tocopillano sea clave en el equipo la próxima temporada.

"No descartaría que Sánchez regrese al United y sea clave de su equipo la próxima temporada. El fútbol es un juego viejo y divertido", apuntó el actual comentarista de la televisión británica.

"Sánchez definitivamente podría regresar al United, lucir fantástico en el entrenamiento. Golpear de entrada va a ser importante para sus planes", añadió.

Ante las múltiples críticas recibidas por el tocopillano por su relación con el camarín en su primera etapa en el United, dijo: "Sé que se habla de que es un poco solitario, pero está bien, algunas personas son así. Esto se trata de lo que sucede en el campo, y se puede ver que siempre está intentando hacer las cosas bien cuando juega".

Por otro lado, ante el interés de West Ham United, expresó: "Si alguien puede sumarlo y jugarlo en la posición correcta, todavía tienes un gran jugador allí. Si ese es West Ham, quien puede construir su equipo a su alrededor, entonces es un gran negocio".

"Donde quiera que vaya, tiene que estar jugando semana tras semana. No solo para justificar su salario, sino para su propia carrera. Y estoy seguro de que está desesperado por jugar. Lo he visto mucho, y nunca fue por falta de intentos que las cosas no funcionaron", concluyó.