Periodista italiano aseguró que Alexis Sánchez rechazó acuerdo de Manchester United y Roma

Un nuevo capítulo se reveló este viernes en torno a la continuidad de Alexis Sánchez en Manchester United. Según informó un periodista italiano, el delantero chileno rehusó partir a AS Roma, a pesar de que los "diablos rojos" tenian un acuerdo con el equipo de la "ciudad eterna".

Tancredi Palmeri, ex periodista de la Gazzetta dello Sports y actualmente en beIN Sports, aseguró que los romanos acordaron hacerse cargo de la mitad del sueldo del jugador, pero la operación se cayó a última hora porque el propio Alexis rechazó partir a la capital italiana.

Manchester United reached an agreement with Roma for a straight loan of Alexis Sanchez as Roma would have paid half of his wages at 9.5m€ per year, but the Chilean refused the transfer