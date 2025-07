Revelan la EXIGENCIA de Alexis Sánchez que frena su fichaje en Europa

A los 36 años, Alexis Sánchez enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera. Tras una temporada marcada por lesiones, suplencias y cero goles en el Udinese, el máximo artillero histórico de La Roja está decidido a seguir en Europa.

Pero antes de firmar por cualquier club, el “Niño Maravilla” dejó clara una condición: quiere jugar. No exige ser titular indiscutido, pero sí tener minutos reales en cancha. Mientras el Fenerbahce de Turquía aparece como su opción más concreta, su futuro sigue en suspenso... y él ya puso la pelota en su lado de la cancha.

🧩 ¿Qué exigencia hizo Alexis Sánchez para firmar con su nuevo club?

🔹 Según el periodista José Tomás Fernández, de AS Chile, el tocopillano pidió garantía de minutos. No busca ser titular absoluto, pero quiere continuidad real para que "no se repita lo de los últimos dos años".

🔹 Su experiencia en Marsella y Udinese, con muchas suplencias, fue determinante para tomar esta postura.

🔹 Sabe que sin ritmo competitivo, su nivel y sus opciones en La Roja se esfuman.

⚽️ ¿Por qué Alexis quiere dejar Udinese pese a tener contrato?

🔸 El vínculo con el club italiano termina en junio de 2026.

🔸 Sin embargo, Kosta Runjaic nunca le dio confianza como titular.

🔸 Las lesiones retrasaron su debut y, cuando estuvo disponible, no sumó los minutos esperados.

🔸 Además, publicó una historia en Estambul, lo que alimenta los rumores de salida.

📉 ¿Cómo fue la última temporada de Alexis en Italia?

📊 Estadísticas en Udinese (2024/25):

Partidos en Serie A: 14

Goles: 0

Asistencias: 0

Minutos jugados: 681

Lesiones: 1 (prolongada, retrasó debut)

Una campaña muy por debajo de su nivel histórico.

🌍 ¿Fenerbahce será el nuevo destino de Alexis Sánchez?

🇹🇷 Todo apunta a que sí.

El club turco busca reemplazar a Edin Dzeko .

. José Mourinho lo tendría en carpeta para reforzar la delantera.

lo tendría en carpeta para reforzar la delantera. El Fenerbahce disputará Champions League 2025-26 , lo que seduce al chileno.

, lo que seduce al chileno. Sánchez ya habría tenido contacto directo con el entorno del club.

📅 ¿Hasta cuándo tiene contrato Alexis Sánchez con Udinese?

Hasta junio de 2026, pero podría salir antes si hay acuerdo.

🦵¿Por qué Alexis jugó tan poco en la última temporada?

Una lesión lo marginó del inicio, y luego no fue prioridad para el DT.

🇹🇷 ¿Alexis Sánchez está cerca de fichar por el Fenerbahce?

Es el club más cercano hoy. Ya hubo señales desde Estambul.

⚽ ¿Qué pide Alexis Sánchez para firmar por un nuevo equipo?

Minutos de juego. No banca eterna. Quiere seguir compitiendo al más alto nivel.

