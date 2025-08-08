Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Alexis Sánchez

Salida de un delantero abre nueva oportunidad para Alexis Sánchez en Udinese

El francés dejó el club italiano, lo que podría abrir espacio para que Alexis Sánchez se quede y pelee un puesto en la delantera del Udinese.

Sebastián Díaz Iturrieta
El futuro de Alexis Sánchez en el Udinese sigue siendo una incógnita. El delantero chileno no se ha incorporado aún a la pretemporada del club, mientras trabaja por su cuenta para mantenerse en forma. Sin embargo, una reciente salida podría cambiar el panorama y darle una nueva oportunidad para consolidarse en el fútbol italiano.

⚽ ¿Quién es el delantero que dejó Udinese?

Florian Thauvin, atacante francés de 32 años, terminó su vínculo con Udinese tras dos temporadas. Llegó en 2023 desde Tigres de México y ahora continuará su carrera en el Lens de Francia. Su partida libera un cupo importante en la ofensiva del equipo.

🇨🇱 ¿Cómo está la situación de Alexis Sánchez en Udinese?

Alexis sigue vinculado al club, pero sin incorporarse aún a los entrenamientos de pretemporada. Ha recibido sondeos para cambiar de equipo, aunque por ahora no hay un acuerdo concreto. El Niño Maravilla ha mostrado en redes sociales sus rutinas físicas, sin dar pistas claras sobre su futuro.

Imagen foto_00000001
Alexis podría tener espacio en el Udinese. Foto: Imago

🔍 ¿Puede esta salida asegurar la continuidad de Alexis?

La baja de Thauvin podría aumentar las posibilidades de que Alexis se quede, ya que el Udinese necesita alternativas en ataque. No obstante, el mercado europeo seguirá abierto por varias semanas, por lo que su futuro no está completamente definido.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Alexis Sánchez?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Alexis Sánchez.

Temas #Deportes #Fútbol #Alexis Sánchez

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
