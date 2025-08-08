Salida de un delantero abre nueva oportunidad para Alexis Sánchez en Udinese

El futuro de Alexis Sánchez en el Udinese sigue siendo una incógnita. El delantero chileno no se ha incorporado aún a la pretemporada del club, mientras trabaja por su cuenta para mantenerse en forma. Sin embargo, una reciente salida podría cambiar el panorama y darle una nueva oportunidad para consolidarse en el fútbol italiano.

⚽ ¿Quién es el delantero que dejó Udinese?

Florian Thauvin, atacante francés de 32 años, terminó su vínculo con Udinese tras dos temporadas. Llegó en 2023 desde Tigres de México y ahora continuará su carrera en el Lens de Francia. Su partida libera un cupo importante en la ofensiva del equipo.

🇨🇱 ¿Cómo está la situación de Alexis Sánchez en Udinese?

Alexis sigue vinculado al club, pero sin incorporarse aún a los entrenamientos de pretemporada. Ha recibido sondeos para cambiar de equipo, aunque por ahora no hay un acuerdo concreto. El Niño Maravilla ha mostrado en redes sociales sus rutinas físicas, sin dar pistas claras sobre su futuro.

Alexis podría tener espacio en el Udinese. Foto: Imago

🔍 ¿Puede esta salida asegurar la continuidad de Alexis?

La baja de Thauvin podría aumentar las posibilidades de que Alexis se quede, ya que el Udinese necesita alternativas en ataque. No obstante, el mercado europeo seguirá abierto por varias semanas, por lo que su futuro no está completamente definido.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Alexis Sánchez?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Alexis Sánchez.