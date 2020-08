¿Se acabó la historia con Alexis? Anna Modler publicó imágenes con el italiano Marco Ferri

La modelo sudafricana Anna Modler compartió imágenes en redes sociales con el italiano Marco Ferri, quien se hizo conocido en nuestro país participando en algunos realities, en una playa de Grecia durante sus vacaciones.

Con esto, Modler deja de manifiesto el quiebre de su relación amorosa con el delantero chileno de Inter de Milán, Alexis Sánchez.

Hace un tiempo, el mismo Ferri había hablado de su cercanía con el tocopillano en entrevista con La Cuarta, antes de que se concretara su llegada al cuadro lombardo.

"Tenemos muchas ex en común, es una ciudad peligrosa en ese sentido, hay muchas distracciones de fiestas, restaurantes, por eso se tiene que centrar mucho, no le aconsejaría seguir ese camino, porque yo lo he probado", afirmó en esa ocasión.

Mira las fotos de Modler con Ferri en Grecia: