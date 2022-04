Simone Inzaghi destacó ingreso de Alexis Sánchez: Es importante tener jugadores así

El técnico de Inter de Milán Simone Inzaghi destacó el ingreso de Alexis Sánchez, quien en la media hora que estuvo en cancha marcó el 3-1 definitivo sobre Spezia, por la jornada 33 de la Serie A.

Consultado por el rendimiento del chileno y de Lautaro Martínez, quienes ingresaron desde la suplencia y respondieron con goles, Inzaghi destacó que "es importante tener jugadores así. Después de mucho tiempo, por fin tenía todo el plantel y podía elegir".

"Ha sido una victoria de madurez y lucidez, porque sabíamos que no era fácil y la primera parte fue un poco trabada. No me gustaron los primeros 10 minutos de la segunda parte, pero creo que conseguimos una victoria importante para la Serie A", agregó en conversación con Sky Sport.

Además, destacó lo bien que se entendieron la dupla entre Sánchez y Martínez, asegurando que "todos los delanteros son compatibles entre sí. Lo importante es que jueguen así".

Finalmente, analizó el juego al ataque de su equipo, afirmando que "da moral y confianza para ganar".

"Nos gusta ir en vertical y jugar así. Hemos creado en los últimos partidos, pero creo que en términos de números, incluso cuando no ganamos seguimos creando mucho. Te da moral y confianza para ganar", sentenció Inzaghi.