Solskjaer sobre el plantel del United en el que estuvo Alexis: Ya no tenemos manzanas podridas

El entrenador noruego de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, tuvo palabras para el plantel que dirigió en su arribo a la banca del equipo, en el cual estuvo el chileno Alexis Sánchez.

Haciendo una comparación con la actualidad, el estratega agradeció que ya no tiene a "manzanas podridas" en el club.

En declaraciones a la revista partidaria United We Stand, Solskjaer declaró que: "Hubo cosas que no me gustaron el año pasado, algunas agendas personales que no se pudieron resolver hasta el verano. Siento que en este grupo no tenemos una manzana podrida".

"Prefiero tener un hoyo en el equipo que un estúpido. Quieres que los jugadores tengan un poco de ego y ventaja, pero tienen que poder adaptarse. En marzo de 2019, los jugadores estaban físicamente cansados, mentalmente cansados y tuvimos lesiones", detalló.

Los dichos refieren los futbolistas que dejaron el club en el último mercado, entre los que se encuentran el belga Romelu lukaku y el tocopillano, ambos actualmente en el Inter de Milán.

"Siempre habrá jugadores que quieran jugar más en el fútbol, pero para que un equipo tenga éxito, los jugadores deben estar disponibles en diferentes momentos", apuntó.

Hay que recordar que Sánchez termina su préstamo con Inter a final de la temporada y probablemente deberá volver a Old Trafford, aunque en los "Diablos Rojos" se plantean a venderlo para aliviar las necesidades económicas del club.