Thierry Henry y Arsene Wenger defendieron a Alexis Sánchez tras su expulsión contra Liverpool

Palabras de ídolos. Los franceses Thierry Henry y Arsene Wenger, ex delantero y entrenador de Arsenal, defendieron a Alexis Sánchez tras ser expulsado en el duelo de Champions League contra Liverpool, en donde Inter quedó eliminado.

"A veces pienso que el árbitro tiene que releer las reglas ¿Qué pudo hacer Sánchez? Eso no es amarilla, si has jugado al fútbol lo sabes. A toda velocidad no tienes tiempo de quitar la pierna al tocar el balón, es imposible" dijo Henry en la cadena CBS.

Por su parte, Wenger mencionó en beIn Sports que Fabinho, quién recibió la infracción, jugó "en la línea entre hacer trampa y ser inteligente". "Tal vez tenía dolor y Sánchez lo tocó. No se puede decir que fue completamente falso, pero tal vez podría haberse levantado más rápido", agregó.

El tocopillano fue uno de los apuntados por la prensa italiana tras la salida "neroazzurri" de la Liga de Campeones, siendo criticado duramente por dejar a su equipo con 10 jugadores. Por otro lado, Arturo Vidal fue destacado por su labor, donde destacó una salvada frente a su arco.

Inter tendrá que reponerse de la caída en la serie de Champions para enfrentar a Torino, por la Serie A, el domingo 13 de marzo, a las 16:45 horas de Chile. Los interistas están segundos, a solo dos puntos del líder, AC Milan.