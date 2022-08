Vale Roth reaccionó tras ser Trending Topic por situación con Alexis, "el innombrable ridículo"

La influencer Valentina Roth respondió preguntas a través de su cuenta de Instagram y reaccionó al hecho de convertirse en Trending Topic en Twitter el miércoles, durante la presentación de Alexis Sánchez en Olympique de Marsella.

El jugador dijo que se siente más querido en el extranjero que en nuestro país y provocó una serie de comentarios en la mencionada red social, recordando una antigua polémica con la ex chica Yingo.

Hace algunos años, Roth acusó que Sánchez la grabó mientras tenían relaciones sexuales y ante esto, en el 2015, Alexis publicó un comunicado en el cual lo desmintió, señalando que fue una historia "falsa".

Pero ante la frase del delantero durante una conferencia de prensa, Roth salió de nuevo a la palestra por esta situación y así reaccionó en su perfil de Instagram: "Me acaban de enseñar qué es Trending Topic. Sí, por lo de este 'innombrable ridículo'. Sí supe... gracias por el apoyo cabras, las quiero".

"No caché mucho, porque no tengo Twitter y no entendió muy bien. Igual, eso pasó hace 11 años y doy vuelta la página, pero no lo voy a olvidar ni lo voy a perdonar jamás. Fue una marico...da lo que hizo, pero ya pasó", completó.