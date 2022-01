Castrilli consideró “satisfactorio” el cierre de 2021 para los árbitros y proyectó: “Habrá caras nuevas”

El presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP, Javier Castrilli, hizo un buen balance del cierre de la temporada 2021 del referato nacional y proyectó cambios para este año, en nombres y conductas en la cancha.

Castrillo dijo en conversación con El Mercurio que "el final fue muy satisfactorio: en las últimas cuatro fechas que definieron el torneo, donde Colo Colo resigna la posibilidad de campeonar en su propio estadio, sin que se haya mencionado a los árbitros... eso no es casualidad. Que en esa etapa no se hablara de los árbitros es el mejor elogio. Esto no es obra del Espíritu Santo, acá hay un trabajo realizado".

Sobre las modificaciones en los jueces, el argentino fue claro: "Esto no es una sociedad de beneficencia. Esto es fútbol de alta competencia y necesitamos buscar la excelencia. Y donde veamos que con la sangre joven podemos llegar a tener una mayor respuesta, vamos a acelerar los cambios. Van a ver caras y nombres nuevos".

Finalmente, habló de la inclusión de más árbitras en el fútbol profesional: "Siempre habrá un cambio generacional que tiene que ser acelerado, y necesitamos que el aggionarmiento llegue también al reconocimiento de la figura de la mujer, en la inclusión, de darle las oportunidades. Ya dirigió una mujer un partido de Primera División. No creo en las cuotas. Asegurar cupos es desprestigiar. Estoy observando el talento, sean hombres o mujeres".