Patricio Blanca, juez dado de baja por Castrilli: No hay acuerdo ni he firmado finiquito

Patricio Blanca, uno de los jueces que fueron dados de baja por el presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP, Javier Castrilli, acusó algunas irregularidades en la manera en que se concretó su salida junto a las de Raúl Orellana y Omar Oporto.

Por esto, acudieron a la Dirección del Trabajo para constatar estos despidos y las causales que puedan configurarse como irregulares. La ANFP fue fiscalizada a raíz de esto, por Cecilia Cariz, quien propuso como primera medida que los tres colegiados fuesen reintegrados a sus funciones, según constató El Mercurio.

Igualmente, buscó posibles prácticas antisindicales, pues de acuerdo a lo que sostuvo Blanca al matutino "fuimos despedidos justo cuando se había citado a una asamblea y después de reunir las firmas".

Siempre fiel a lo sostenido en el periódico, Cariz solicitó las pruebas físicas de Blanca, las cuales "estaban aprobadas" y además constató que hay otros árbitros de más edad, que fue uno de los puntos que argumentó Castrilli.

"Castrilli dijo que en noviembre del 2020 me habían avisado verbalmente que me iban a despedir, lo que es falso. Cuando preguntaron por qué se tomó la decisión ahora, su argumento fue que la demora se debió a un asunto administrativo", siguió el cesado juez, quien finalizó señalando que en la carta que le entregaron "hay un encabezado que menciona un acuerdo entre la ANFP y el trabajador. Y no hay acuerdo, no he firmado el finiquito".