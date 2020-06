Eugenio Mena relató su solitaria cuarentena en Argentina lejos de su familia

El destacado lateral nacional Eugenio Mena relató sus solitaria cuarentena total en Argentina, en medio de la pandemia del coronavirus, y señaló que ocupa su tiempo en estudiar con su hijo y en entrenar.

"Ahora, con zoom y whatsapp, las cosas han sido mucho más llevaderas. Día a día hablo con mi hijo, no solamente para regalonearlo a la distancia, sino que también he vuelto al colegio con él, así que dedicamos varias horas al estudio. Eso ha sido gratificante y me ha ayudado para estar más ocupado y no tener que darle tantas vueltas al departamento", dijo el jugador de Racing Club en diálogo con Las Últimas Noticias.

Además, el bicampeón de América con la selección chilena se refirió a su relación con Sebastián Beccacece: "Se ha portado muy bien. Lo conozco desde la época de la U, así que sé cómo es. Siempre fue muy obsesivo por su trabajo. Cuando llegó a Racing dijo que había aprendido mucho sobre su experiencia en la U e Independiente. Está más relajado, aunque siempre será obsesivo en su trabajo y eso está bien".

Junto con esto se refirió a la posibilidad de un pronto regreso al fútbol en el país trasandino: "Si hay algo que caracteriza a este país es que los estadios se llenan. Eso será extraño. Pero la vida cambió y el fútbol también. Va a costar mucho tiempo volver a la normalidad. Y en la cancha también porque va a existir miedo".

Finalmente y volviendo a sus tiempos libres, el ex Universidad de Chile añadió que "mi rutina diaria es trabajar con los profes del club en las mañanas, después me las arreglo para cocinar, no cosas muy elaboradas. También juego Play Station con mi hijo".