La agenda de los chilenos en el exterior para el primer fin de semana de agosto

Mientras algunos chilenos siguen preparando el inicio de sus respectivas temporadas, otros están en plena acción o este fin de semena iniciarán la competencia oficial como es el caso de Claudio Bravo y Manchester City.

Viernes 2 de agosto

Amistosos internacionales

Schalke 04 vs. Alanyaspor (Junior Fernandes), 08:00 horas.

Besiktas (Enzo Roco y Gary Medel) vs. Udinese (Francisco Sierralta), 12:00 horas.

Liga mexicana

Atlas (Lorenzo Reyes) vs. Santos Laguna (Diego Valdés), 22:00 horas.

Sábado 3 de agosto

Amistosos internacionales

Dusseldorf vs. Eibar (Fabián Orellana), 09:00 horas.

Augsburgo vs. Bologna (Erick Pulgar), 09:30 horas.

West Ham (Manuel Pellegrini) vs. Athletic de Bilbao, 10:00 horas.

Racing de Santander vs. Alavés (Guillermo Maripán), 11:00 horas.

Segunda División de Alemania

Hannover (Miiko Albornoz) vs. Regensburg, 09:30 horas.

Copa de Portugal

Belenenses (Simón Ramírez) vs. Santa Clara, 12:00 horas.

International Champions Cup

Manchester United (Alexis Sánchez) vs. AC Milan, 12:36 horas.

Liga mexicana

Querétaro vs. Cruz Azul (Igor Lichnovsky), 18:00 horas.

América (Nicolás Castillo) vs. Tijuana, 20:00 horas.

Pachuca (Víctor Dávila) vs. Morelia (Rodrigo Millar, Sebastián Vegas y Ariel Uribe), 20:00 horas.

Monterrey vs. León (Jean Meneses), 22:00 horas.

Necaxa (Juan Delgado, Felipe Gallegos, Claudio Baeza, Pedro Campos y Martín Lara) vs. Veracruz (Bryan Carrasco), 22:05 horas.

Superliga argentina

Vélez (Pablo Galdames) vs. Racing (Marcelo Díaz, Eugenio Mena y Gabriel Arias), 19:00 horas.

MLS

Colorado Rapids (Diego Rubio) vs. Montreal Impact, 21:00 horas.

Houston Dynamo (José Bizama) vs. Chicago Fire, 21:00 horas.

Domingo 4 de agosto

Amistosos internacionales

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Valencia, 08:00 horas.

Besiktas (Gary Medel y Enzo Roco) vs. Brescia, 11:00 horas.

FC Barcelona (Arturo Vidal) vs. Arsenal FC, 14:00 horas.

Community Shield

Liverpool vs. Manchester City (Claudio Bravo), 10:00 horas.

Liga mexicana

Pumas (Felipe Mora y Martín Rodríguez) vs. Tigres (Eduardo Vargas), 13:00 horas.

FC Juárez (Angelo Sagal) vs. Toluca, 20:00 horas.

Superliga argentina

Banfield vs. Estudiantes (Gonzalo Jara y Juan Fuentes), 14:30 horas.

River (Paulo Díaz) vs. Lanús, 16:45 horas.

Brasileirao

Avaí vs. Botafogo (Leonardo Valencia), 15:00 horas.

Corinthians (Angelo Araos) vs. Palmeiras, 18:00 horas.

Liga colombiana

Junior (Matías Fernández) vs. América de Cali, 18:00 horas.

MLS

Seattle Sounders FC vs. Sporting Kansas City (Felipe Gutiérrez), 22:00 horas.

Lunes 5 de agosto

Superliga argentina

Independiente (Francisco Silva y Pedro Pablo Hernández) vs. Newell's, 20:10 horas.