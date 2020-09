Nueva semana para los futbolistas chilenos en el exterior, que seguirán mostrándose en la recta final para la convocatoria de Reinaldo Rueda (que dará el próximo 1 de octubre) de cara al debut de las clasificatorias ante Uruguay y Colombia, los próximos 8 y 13 de octubre.

Revisa la agenda de los chilenos en el exterior para esta semana:

Lunes 28 de septiembre

Liga turca

Antalyaspor vs. Denislizpor (Angelo Sagal), 14:00 horas.

Serie A

Bologna (Gary Medel) vs. Parma, 15:45 horas. (Transmite ESPN)

Martes 29 de septiembre

Liga española

Getafe vs. Real Betis (Manuel Pellegrini y Claudio Bravo), 16:30 horas. (Transmite ESPN 2)

Copa Libertadores

Peñarol (Christian Bravo) vs. Colo Colo, 19:15 horas. (Transmite Fox Sports 1)

América de Cali (Rodrigo Ureña) vs. Internacional, 21:30 horas. (Transmite Fox Sports)

Miércoles 30 de septiembre

Liga italiana

Benevento vs. Inter de Milán (Arturo Vidal y Alexis Sánchez), 13:00 horas. (Transmite ESPN 2)

Liga española

Real Madrid vs Real Valladolid (Fabián Orellana), 16:30 horas. (Transmite Directv Sports)

Copa Libertadores

Nacional vs. Racing (Marcelo Díaz, Eugenio Mena y Gabriel Arias), 19:15 horas. (Transmite Fox Sports 1)

Flamengo (Mauricio Isla, Covid-19) vs. Independiente del Valle, 21:30 horas. (Transmite Fox Sports 2)

River Plate (Paulo Díaz) vs. Sao Paulo, 21:30 horas. (Transmite Fox Sports 1)

Alianza Lima (Mario Salas y Patricio Rubio) vs. Estudiantes de Mérida, 21:30 horas. (Transmisión por confirmar).

Liga mexicana

Tijuana vs. Juárez (Bruno Romo), 21:06 horas. (Transmite Marca Claro Youtube y Claro Sports)

Liga brasileña

Corinthians (Angelo Araos) vs. Atlético Goianiense, 21:30 horas. (Transmite Fanatiz y Globo Internacional)

Viernes 2 de octubre

Liga mexicana

Puebla vs. Santos Laguna (Diego Valdés), 21:30 horas. (Transmite Marca Claro Youtube y Claro Sports).

León (Jean Meneses) vs. Mazatlán (Jorge Valdivia, Gonzalo Jara, Rodrigo Millar, Nicolás Díaz y Martín Rodríguez), 23:30 horas. (Transmite Marca Claro Youtube y Claro Sports).