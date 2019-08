Rodrigo Gattas: Mi sueño máximo siempre será estar algún día en la selección

El delantero nacional Rodrigo Gattas se mostró ilusionado con la opción de "algún día" llegar a la selección chilena, luego que el pasado fin de semana el entrenador de la Roja, Reinaldo Rueda, presenciara el encuentro que jugó junto a su equipo, York9 FC, frente a Valour Football Club por la Canadian Premier League.

Pese a que en aquel encuentro su escuadra cayó por 2-0 e incluso desperdició un penal, el ex Unión Española consideró la presencia del colombiano como una "motivación extra" y un "orgullo".

"Me enteré que estuvo acá el 'Profe' Rueda el día del partido. Es una motivación extra, un orgullo que esté el técnico de la selección de tu país viendo un partido tuyo, independiente que se dé o no, pero que vaya viendo tu fútbol y conociendo tus características, habla bien de él y del cuerpo técnico que tiene la selección", nos dijo Gattas en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Estoy feliz que haya estado acá, el día de mañana si se da o no, uno siempre como jugador de fútbol cuando parte esta profesion, el sueño máximo es vestir la camiseta de tu país y uno se esfuerza día a día para que algun día se pueda lograr, siempre mi sueño máximo será ese, algún día estar en la selección", comentó.

Gattas igualmente aclaró que la presencia de Rueda se dio porque visitó a su hija que vive en Toronto, donde es local York9, y no a que forme parte de su plan de visitar a jugadores seleccionables.

De todas maneras, el ex Rangers y Cobreloa, entre otros equipos, dijo que espera realizar una buena campaña en Canadá para abrir el mercado a otros chilenos.

"Cuando se me dio la oportunidad de venir no lo pensé (...) estoy contento de ser el primer chileno en estar acá, representar a Chile en una liga nueva, en un país donde va creciendo muy rápido el fútbol. Lo tomo con una responsabilidad enorme, la idea es que el día de mañana puedan venir más chilenos, dejar bien el nombre de Chile lo estoy haciendo y eso me llena de orgullo", concluyó.

Gattas fichó en York9 por la recomendación que le hizo su ex DT en Rangers Leonardo Zamora a Camilo Benci, ex arquero de Everton, quien le consultó por un jugador de determinadas características.

En su tiempo en el país norteamericano, ya hizo historia pues anotó el primer "hat trick" de la liga canadiense, cuando registró tres conquistas en el 6-2 sobre HFX Wanderers.