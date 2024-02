Vicente Reyes partió a préstamo por solo siete días a Forest Green Rovers

Vicente Reyes, arquero de la selección chilena sub 23 y de Norwich City, parte sorpresivamente a préstamo por solo siete días a Forest Green Rovers, equipo de la League Two en Inglaterra.

Este movimiento se debe a la lesión del portero titular, quien no podrá estar en el duelo de este martes 13 ante Barrow, siendo Reyes quien ocupe su lugar.

Esta será la segunda salida a préstamo del arquero, luego de ir cedido en 2023 por tres semanas al Braintree Town, de la sexta división inglesa.

Goalkeeper Vicente Reyes has joined FGR on an emergency seven-day loan from @NorwichCityFC.📝



Welcome to the club, Vicente!👊 #WeAreFGR💚