Christiane Endler compartió una charla con la selección femenina sub 17

La capitana de la selección chilena femenina, Christiane Endler, compartió una charla con las jugadoras de la sub 17 de la Roja. En la instancia, la arquera del PSG respondió a distintas preguntas y entregó sus consejos a las seleccionadas de cara a la vuelta a los entrenamientos para preparar el Sudamericano de la categoría.

A través de la plataforma Zoom, la mundialista con el combinado nacional conversó con las juveniles, recordándoles especialmente sus inicios en el fútbol y cómo vivió el proceso en la sub 17 y 20 hace años atrás.

"Estas instancias me encantan, porque una puede entregarles sus vivencias y consejos a las futbolistas que recién comienzan en esto. ¡Cuánto no me gustaría a mí volver a vivir un Sudamericano Sub 17 o un Sub 20! Las seleccionadas deben estar conscientes de la importancia de las etapas formativas y la responsabilidad que conlleva defender la camiseta de Chile. Y no sólo en una cancha de fútbol, pues cuando representas a tu país, lo haces en todo momento", comentó Endler.

De parte del plantel habló la defensa Martina Osses, señalando que: "Es increíble poder estar en una sesión con Christiane. Además que no es fácil para ella, debido a su agenda y sus compromisos darse un tiempo tan largo para estar con nosotras. Después de esto, quedamos con más ganas aún de volver pronto a los entrenamientos en cancha".

Endler agradeció al cuerpo técnico de la Selección por la oportunidad de entregar sus conocimientos a las deportistas y comprometió su presencia en algún entrenamientos antes del Sudamericano de Uruguay.