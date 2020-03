Christiane Endler: En Francia hay multas si sales a la calle sin un motivo importante

La capitana y portera de la selección chilena Christiane Endler explicó la manera en la que abordan la pandemia por coronavirus en Francia, apuntando que existen multas de hasta 400 euros si sales a la calle sin un "motivo importante".

En diálogo con el sitio oficial de La Roja, la jugadora de Paris Saint Germain comentó que: "Creo que de todas maneras he llevado bien esta cuarentena y me he adaptado a lo que se puede hacer. Por suerte en Francia con un permiso especial puedes salir a correr y comprar, entonces he podido seguir con mis entrenamientos".

"De igual forma acá en Francia está prohibido salir a recrearse o cosas por el estilo. Hay multas que van hasta los 400 euros si sales a la calle sin un motivo importante. Esas son las medidas que se van endureciendo a medida que avanza la propagación del virus", remarcó.

En relación a la rutina que realiza en su aislamiento, explicó que: "Consiste en entrenar todos los días una o dos veces. Intento programar la semana desde antes y tener una estructura para no perder el ritmo que llevábamos este año".

"De parte de la selección nos han dado pautas de trabajo semanales. También la nutricionista y algunas charlas psicológicas nos han ayudado para sobrellevar esta cuarentena", agregó.

Por último, Endler se refirió a la posibilidad de que se aplacen los Juegos Olímpicos de Tokio, mencionando que: "Es probable que se posterguen. Lo primordial es asegurar la salud de todos los atletas y público que asista al evento. Creo que para la fecha (24 de julio al 9 de agosto) en que están fijados la situación no va a estar controlada para poder realizarlos".