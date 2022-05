Christiane Endler entró al Equipo Ideal de la Champions League femenina

La arquera chilena Christiane Endler fue elegida como la mejor arquera en el Equipo Ideal de la Liga de Campeones femenina, que ganó junto a Olympique Lyon.

La golera está en un elenco compuesto por seis futbolistas de su equipo, tres de FC Barcelona, al que venció en la final, y una de París Saint-Germain, su ex escuadra.

Así, el equipo quedó conformado por Christiane Endler (Lyon), Griedge Mbock Bathy (Lyon), Wendie Renard (Lyon), Mapi León (Barcelona), Salma Bacha (Lyon), Patri Guijarro (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Amandine Henry (Lyon), Ada Hegerberg (Lyon), Marie-Antoinette Katoto (PSG).

Selma Bacha ha sido declarada mejor jugadora joven y Alexia Putellas, la mejor futbolista de la temporada.

🥁 Introducing the 2021/22 #UWCL 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧, selected by UEFA's Technical Observer panel! 👇



🤩 Who would make your starting XI? #UWCLfinal