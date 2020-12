Christiane Endler es candidata al 11 Ideal de FIFPro y FIFA

FIFPro entregó este jueves la lista de 55 jugadoras que son candidatas al 11 Ideal del organismo que agrupa a todos los sindicatos de futbolistas profesionales del mundo y la FIFA, y entre ellas aparece la chilena Christiane Endler.

Para Endler es su segunda aparición en esta votación luego de 2019, y se suma al Premio The Best, donde la capitana y arquera de la selección nacional es también candidata en su puesto por segundo año consecutivo.

Y la competencia no será fácil puesto que junto a Endler aparecen otras 9 destacadas porteras, entre las que se cuentan Sarah Bouhaddi (Lyon), Hedvig Lindahl (Atlético de Madrid) y Sari van Veenendaal (PSV), ganadora el año pasado tanto del The Best como del 11 Ideal.

Estas son las 55 candidatas al 11 Ideal

Arqueras

Friederike Abt (VfL Wolfsburg, Alemania)

Nicole Barnhart (Utah Royals, EE. UU.)

Laura Benkarth (FC Bayern Munich, Alemania)

Ann-Katrin Berger (Chelsea, Alemania)

Sarah Bouhaddi (Olympique Lyonnais, Francia)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain, Chile)

Hedvig Lindahl (Atlético de Madrid, Suecia)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars, EE. UU.)

Sandra Panos (FC Barcelona, España)

Sari van Veenendaal (PSV, Países Bajos)

Defensoras

Millie Bright (Chelsea, Inglaterra)

Lucy Bronze (Olympique Lyonnais, Inglaterra)

Kadeisha Buchanan (Olympique Lyonnais, Canadá)

Ellie Carpenter (Olympique Lyonnais, Australia)

Abby Dahlkemper (North Carolina Courage, Estados Unidos)

Paulina Dudek (Paris Saint-Germain, Polonia)

Crystal Dunn (OL Reign, EE. UU.)

Magdalena Eriksson (Chelsea, Suecia)

Nilla Fischer (Linkoping, Suecia)

Sara Gama (Juventus, Italia)

Stefanie van der Gragt (Ajax, Países Bajos)

Ali Krieger (Orlando Pride, EE. UU.)

Saki Kumagai ( Olympique Lyonnais, Japón)

Irene Paredes (Paris Saint-Germain, España)

Wendie Renard (Olympique Lyonnais, Francia)

Mediocampistas

Barbara Bonansea (Juventus, Italia)

Veronica Boquete (AC Milán, España)

Delphine Cascarino (Olympique Lyonnais, Francia)

Shirley Cruz (OL Reign, Costa Rica)

Erin Cuthbert (Chelsea, Escocia)

Danielle van de Donk (Arsenal, Países Bajos)

Julie Ertz (Chicago Red Stars, EE. UU.)

Formiga (Paris Saint-Germain, Brasil)

Caroline Graham-Hansen (FC Barcelona, Noruega)

Amandine Henry (Olympique Lyonnais, Francia)

So-Yun Ji (Chelsea, Corea del Sur)

Rose Lavelle (Manchester Ciudad, EE. UU.)

Carli Lloyd (Sky Blue, EE. UU.)

Dzsenifer Marozsan(Olympique Lyonnais, Alemania)

Kelley O'Hara (Utah Royals, Estados Unidos)

Delanteras