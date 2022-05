Christiane Endler: Estar en la final de la Champions es especial, al venir desde tan lejos

La portera chilena Christiane Endler, que fue la mejor jugadora de la semifinal de revancha en la Liga de Campeones entre Olympique Lyon y París Saint-Germain, afirmó que su sueño siempre fue alcanzar la final del torneo internacional.

"Siempre soñé esto, sobre estar ahí y jugar la final, espero que podamos ganarla, pero estar ahí ya es especial para mí, al venir desde tan lejos, de Chile, donde el fútbol femenino no es tan grande, así que estar ahí es magnífico y espero que podamos hacer un gran partido de nuevo y que la gente pueda disfrutarlo", sostuvo a la transmisión oficial tras la victoria sobre las capitalinas.

El encuentro se jugó ante un histórico registro de 43.254 en el Parque de los Príncipes, donde ganó 2-1 el equipo de Endler, por lo que la arquera de la selección chilena destacó que el fútbol femenino alcance estos impresionantes números de interesados.

"Es muy bueno que el fútbol femenino tenga más y más fanáticos, acostumbrarse a jugar con esta cantidad de espectadores es grandioso para nosotras y para el fútbol femenino, espero que continúe así, significa que el fútbol femenino se está desarrollando bien", afirmó.

Christiane Endler y Olympique Lyon jugará ante FC Barcelona en la final.

.@TIANEendler always knew she would play in a @UWCL final one day 💪