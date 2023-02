Christiane Endler fue incluida en el 11 ideal FIFPro en la ceremonia The Best

La capitana de la selección chilena, Christiane Endler, fue incluida en el 11 ideal de mejores jugadoras del mundo del sindicato mundial FIFPro, votado por sus colegas a lo largo del planeta, y conocido este lunes en la ceremonia The Best de la FIFA.

El equipo completo fue: Endler (Olympique de Lyon, Chile); Lucy Bronze (Manchester City/Barcelona, Inglaterra), Mapi León (Barcelona, España), Wendie Renard (Olympique de Lyon, Francia), Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra); Lena Oberdorf (Wolfsburg, Alemania), Alexia Putellas (Barcelona, España), Keira Walsh (Manchester City/Barcelona, Inglaterra); Sam Kerr (Chelsea, Australia), Beth Mead (Arsenal, Inglaterra) y Alex Morgan (Orlando Pride/San Diego Wave, Estados Unidos).

📽️ This is the 2022 FIFA FIFPRO Women's #World11.



⭐️ Where legends are made.@FIFAWWC | #TheBest pic.twitter.com/M26X6sgabn