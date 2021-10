Christiane Endler fue nominada al Balón de Oro femenino

La chilena Christiane Endler fue nominada entre las 20 aspirantes a quedarse con el Balón de Oro femenino, galardón que entrega la prestigiosa revista France Football.

En un listado lleno de estrellas, la jugadora del Olympique de Lyon se posicionó como una de las candidatas para ganar el premio, fruto también de las buena temporada que cosechó junto a Paris Saint-Germain en la pasada temporada.

Se trata de la primera vez que Endler aparece entre las nominadas, y en esta ocasión se perfila como la única sudamericana del listado.

Entre las oponentes de la capitana de la selección chilena se encuentran potentes nombres del fútbol femenino, como la española Alexia Putellas (FC Barcelona), la francesa Wendie Renard (Olympique de Lyon), las holandesas Vivianne Miedema (Arsenal) y Lieke Martens (Barcelona) o la inglesa Fran Kirby (Chelsea).

La elección del Balón de Oro se realizará el próximo 29 de noviembre en una ceremonia en París, donde también se conocerá al ganador masculino y al mejor jugador joven.

And the last nominees for the 2021 Women’s #BallondOr are…



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ellen White

🇨🇱 Christiane Endler

🇪🇸 Jennifer Hermoso

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Fran Kirby

🇫🇷 Kadidiatou Diani pic.twitter.com/QbNJ6krP1l