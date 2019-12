Christiane Endler: Hay que trabajar y luchar en pro de la igualdad de oportunidades

La portera y capitana de la selección chilena, Christiane Endler, se refirió a la discusión que existe en nuestro país por la paridad de genero y también analizó su gran año, tanto en la Roja como en París Saint-Germain.

En entrevista con La Tercera, la arquera nacional dijo que "todos debemos tener igualdad de oportunidades y de derechos. En ese sentido hay que trabajar y luchar en pro de eso. Estoy a favor del feminismo".

"Creo que varias me ven como una referente, pero yo no me siento tanto una figura de ese tipo", agregó.

Sobre su temporada, "Tiane" afirmó que "jamás esperé estar en los premios The Best, que nunca habían realizado una nominación especialmente para porteras".

"También fui elegida como la mejor del año por el Círculo de Periodistas Deportivos, un premio muy especial para mí, porque he estado varias veces como mejor futbolista (femenina), pero ser la mejor deportista de Chile es otro nivel. Ha sido increíble", apuntó.

Acusación en contra de Letelier

A su vez, Endler fue consultada por la investigación que realizó la ANFP por la acusación de abuso en contra del técnico de la selección chilena, José Letelier, de la cual finalmente fue absuelto.

La guardameta aseguró al respecto que "se dio de mala manera la información. Se sabía que había un problema, que eran los mensajes que la señora del entrenador envió a una jugadora, pero se dio a entender que hubo un abuso o algo así, lo que nunca existió. Creo que hubo un mal manejo de la situación".

"Si hay alguna situación de abuso, obviamente hay que denunciarla, pero se deben tener pruebas contundentes. Una persona no puede denunciar o hacer declaraciones de ese tipo sin fundamento, eso es algo muy grave, mucho más para una persona que trabaja en el fútbol femenino, que trabaja con niños y está involucrado en este entorno. Se le puede cagar la carrera. Hay que tener más ojo, pero si existe un problema de este tipo, hay que denunciarlo", cerró.