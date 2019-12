Christiane Endler intercambió elogios con Keylor Navas en entrevista de PSG

Christiane Endler finalizó un notable 2019, donde fue escogida por la FIFA entre las tres mejores porteras del mundo por su nivel en el Mundial de Francia y en Paris Saint Germain.

Por ello, la portera fue protagonista de un video titulado "This is Paris", donde junto al arquero Keylor Navas, titular de la escuadra masculina del conjunto parisino, compartió elogios y comentaron la intimidad del camarín de cada categoría.

Endler indicó sobre el ex Real Madrid: "Me encanta su agilidad, la rapidez con la que se mueve y su reacción, es un portero que está viviendo mucho el partido y siempre está atento a lo que va a pasar, esa rapidez con la que actúa me encanta", mientras que el costarricense destacó la mentalidad y actitud ganadora de la capitana de la selección chilena.

Después vino un repaso de las mejores atajadas de cada uno. En el caso de "Tiane", la escuadra de la capital francesa destacó un vuelo para despejar un tiro libre, ante el que Navas reaccionó y catalogó de "excelente, le doy un 10".