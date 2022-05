Christiane Endler se alzó como la mejor jugadora de la semifinal entre O. de Lyon y PSG

La chilena Christiane Endler fue elegida como la mejor jugadora de las semifinales entre Olympique de Lyon y Paris Saint-Germain por la Champions League Femenina, al ser pieza clave en la clasificación de su equipo a la última ronda de la competición.

Fue la propia organización del certamen europeo la que destacó a la guardameta nacional con el premio, al tener importantes atajadas ante el conjunto parisino en los duelos de ida y vuelta de la serie.

Endler y el Lyon dirimirán al campeón de esta Champions ante FC Barcelona, el próximo 21 de mayo en Turín.

⭐️ @AitanaBonmati and @TIANEendler are this week's Player of the Match winners!



Who's semi-final performance did you enjoy most? @VisaUK | #UWCLPOTW | #UWCL pic.twitter.com/Qx9ZxLymDU