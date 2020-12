Christiane Endler: Siempre he trabajado para ser la mejor del mundo

La chilena Christiane Endler, capitana de La Roja y portera en PSG, se refirió a la distinción del diario británico The Guardian como mejor arquera del planeta y su nominación a la final de los premios The Best de la FIFA, y aseguró que desde niña soñó y ha trabajado para estar en la cima del mundo.

"Es un objetivo ganarlo (The Best), siempre he trabajado y entrenado para ser la mejor del mundo. Muchas veces, el mejor no gana, pero que te reconozcan con un premio así sería algo muy lindo para mí, para mi carrera y para el país", señaló Endler en La Tercera.

En la misma línea, sostuvo que estar en la terna final para quedarse con el galardón a la FIFA "quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, que los sacrificios han valido la pena".

Respecto a la elección de The Guardian, Endler también expresó su felicidad: "Es un ránking reconocido y súper confiable. Ser la mejor arquera y estar dentro de las mejores 22 del mundo es algo que aún no dimensiono"

"Es un reconocimiento a lo que hecho estos años", sentenció.

Consignar que los premios The Best de la FIFA se entregarán el 17 de diciembre.