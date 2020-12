Christiane Endler sobre el 2021: Quizás estemos más cerca de ganar el título con PSG

La arquera chilena Christiane Endler realizó un balance sobre lo realizado durante el 2020 en París Saint-Germain, club con el que llegó hasta las semifinales de la Liga de Campeones y además estuvo en el equipo ideal de FIFPro y entre las tres mejores del mundo de los premios The Best, indicando además que está ilusionada con alcanzar un título en el año venidero.

"Yo creo que la clave es saber que aún no hemos ganado nada, que ahora tenemos un periodo de vacaciones que tenemos que aprovechar y que a la vuelta tenemos que seguir con todo y más si queremos conseguir títulos", señaló en diálogo con el sitio oficial de PSG.

"Ha sido un gran año, pero tiene que seguir mejorando. Si no continuamos de la forma que lo hemos hecho hasta ahora no servirá de mucho. Creo que todas tienen que volver con la motivación al máximo, quizás estemos más cerca que otros años de ganar el título, pero todavía no lo hemos hecho", añadió.

Con respecto a la Champions, Endler sostuvo que "es siempre una competición diferente, con distintas emociones y motivaciones, que todos los equipos quieren ganar. Hay que seguir trabajando todo el año para poder ganarla y seguir con la máxima concentración".

Sobre el buen desempeño defensivo del equipo galo, indicó que "estamos mucho más seguras, juntas por un mismo objetivo, todas las jugadoras tirando para el mismo lado y eso ayuda mucho; hemos tenido una buena preparación también y se ha sentido".

"Espero que se vea reflejado a fin de año con algún título para el club porque creo que lo merecemos hace unos años. Hemos estado muy cerca pero nos ha faltado ese paso de calidad y creo que este año lo podemos lograr con el equipo que tenemos", completó.