Christiane Endler sobre nominación al The Best: Me lo tomo como un premio a la constancia

La arquera chilena Christiane Endler valoró su tercera nominación consecutiva a los premios The Best de la FIFA y aunque señaló que lo afronta "sin expectativas", destacó que lo considera un premio a la constancia en su trabajo.

"Contenta por esta nueva nominación por tercer año consecutivo, me lo tomo como un premio a la constancia que he tenido estos últimos años, jugando en Europa, con la selección", manifestó en palabras difundidas por la selección chilena.

"He logrado mantener un nivel que me ha permitido estar en estas nominaciones, así que feliz por eso, por el trabajo que he realizado los últimos años, estoy contenta, sin ninguna expectativa o ilusión, pero con mucho orgullo de estar dentro de esas nominadas", agregó.

Para Endler, "todas las porteras que están ahí han sido destacadas en sus equipos y selecciones, la mayoría ha ganado torneos y han sido importantes, creo que va a ser una pelea reñida".

"Me faltan algunas, como Sandra Paños, que es la ganadora de la UEFA, así que veremos lo que pasa, pero contenta de estar ahí, espero que podamos competir y llegar por lo menos dentro de las tres mejores", completó.