Christiane Endler: Tengo la ambición de seguir ganando cosas, siento que no he tocado techo

Luego de proclamarse campeona de la liga francesa con Olympique de Lyon, la chilena Christiane Endler apuntó a los próximos objetivos que se propone a nivel personal y con la selección chilena, entre ellos los que tendrán en la Copa América Femenina.

En diálogo con El Mercurio, la guardameta nacional señaló que: "Vendrá la Copa América con Chile y así. Esto sigue. Es una ruleta que no para. Tengo la ambición de seguir ganando cosas y de seguir mejorando, siento que no he tocado techo".

"Hay un grupo preparado para el desafío. La base del equipo es la misma que clasificó al mundial anterior y siento que esa experiencia se tiene que demostrar en esta Copa América de Colombia. Nuestras opciones de clasificar a ambos torneos son reales y es lo que más deseo. El grupo quiere seguir haciendo historia", agregó.

Sobre su momento personal, Endler mencionó que: "Ahora mismo siento que no estoy en mi mejor nivel. He estado jugando mejor durante años anteriores. Obviamente, sé que los deportistas tienen un peak de rendimiento y que eso va variando, pero también sé que siempre hay algo para aprender".

"La experiencia te ayuda a crecer, pero creo honestamente que tengo mucho potencial para seguir creciendo como arquera", sentenció.