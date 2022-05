Christiane Endler tiene su propio NFT junto a Jennifer Hermoso

La arquera nacional Christiane Endler, reciente campeona de la Liga de Campe, tiene su propio NFT junto a la volante de FC Barcelona Jennifer Hermoso, quien perdió la final del torneo continental contra Olympique de Lyon de la chilena.

Los NFT son piezas de arte digital creadas por artistas en una cadena de bloques, que representan un elemento digital único y escaso.

"The Change" NFT airdrop has been delivered - our most limited collection so far, consisting of 4 unique #NFTs ⚽



2 NFTs for the 2 winners

