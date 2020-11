Christiane Endler tras su nominación a The Best: Todavía puedo mejorar y seguir creciendo mucho

La arquera nacional Christiane Endler se mostró muy contenta por ser nominada al premio The Best de la FIFA, aunque afirmó que no tiene muchas expectativas en quedarse con el galardón, pero igualmente dijo que seguirá trabajando para crecer.

"Creo que estoy en un muy buen momento, sobre todo por haberme consolidado en Europa estando en alto nivel. Me fue difícil llegar allá, pero llevo un par de años", indicó este miércoles en conferencia de prensa de la selección chilena que prepara los amistosos ante Zambia.

"Siento que todavía puedo mejorar y seguir creciendo mucho, todavía me faltan muchas cosas por lograr y cumplir en mi carrera deportiva, pero estoy en buen momento. Me siento muy contenta con lo que estoy haciendo, y satisfecha también, creo que estoy pasando por un buen momento", manifestó.

"Estoy muy feliz con la nominación, muchas expectativas no tengo, en estos premios nunca se sabe por qué los eligen o cómo los eligen y depende de muchas cosas, no solo del rendimiento, sino que torneos ganados, copas o ligas", agregó.

"Prefiero no hacerme muchas expectativas. Si pasa, genial. Si no, a seguir trabajando para estar en una nueva nominación el próximo año. Estoy muy contenta, me imagino que al igual que mis compañeros de club", indicó en relación a Neymar y Kylian Mbappé, que también fueron nominados.