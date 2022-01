De Arturo Vidal a Camila Vallejo: Los elogios a Christiane Endler tras ganar el The Best

La chilena Christiane Endler hizo historia al ser elegida como la mejor portera del mundo en los premios The Best de la FIFA, y en redes sociales, instituciones del deporte nacional, clubes y personalidades hasta del mundo político, como Camila Vallejo, Cecilia Pérez y Erika Olivera, reaccionaron con elogios por el enorme logro de la capitana de La Roja.

Endler también recibió felicitaciones del "King" Arturo Vidal, y de sus compañeras de La Roja Femenina, como Yanara Aedo y Carla Guerrero,

Revisa algunos de los mensajes dedicados para Tiane Endler, la mejor portera del mundo:

Felicitaciones @TIANEendler por el premio The Best a mejor arquera del mundo de la FIFA 👏👏 Tú y todas las mujeres futbolistas son un ejemplo de fuerza, perseverancia y lucha por ser visibilizadas. Espero q este premio abra los ojos de muchos y haya más apoyo al fútbol femenino! pic.twitter.com/rMc0niMSlH

Grande @TIANEendler , ganó premio The Best a mejor arquera de la FIFA 2021. Es un reconocimiento por su brillante carrera y su labor en PSG y La Roja. Una gran representante del deporte de nuestro país. ¡Queremos más! Aprobemos la ley que profesionaliza el #FutbolFemenino pic.twitter.com/iQhGY39BVD

¡LA MEJOR DEL MUNDOOOOO! 🤩 La deportista olímpica ❤️ Tiane Endler ⚽️ acaba de ser elegida como LA MEJOR ARQUERA DEL PLANETA 🥲 en los premios The Best de la FIFA. ¡Grande @TIANEendler ! ¡Todo Chile te admira! 👏👏👏 #VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/G258aB7OoC

¡LA MEJOR ARQUERA DEL MUNDO! 🌟 ¡Felicitamos a la gran Christiane Endler, ex arquera Oro y Cielo, mujer olímpica y capitana de la Selección Chilena 🇨🇱 quien hoy ha sido galardonada con el premio The Best 🥇! ¡Felicidades por cada uno de tus logros, querida @TIANEendler! 🧤 pic.twitter.com/buYku5FCfE