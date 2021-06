Endler: Algún día conseguiré ser la mejor arquera del mundo, no hay que autolimitarse

La capitana de la selección chilena, Christiane Endler, habló sobre las expectativas que tiene para su carrera y habló de ser la mejor arquera del mundo y ganar la Champions League.

En la charla "No hay imposibles" de la Universidad Autónoma, Endler dijo que "yo siempre he pensado... ya van a ver lo que vamos a conseguir y hasta dónde vamos a llegar... Algún día conseguiré ser la mejor arquera del mundo, hay que soñar en grande. No autolimitarse ni ponerse techo".

Además, habló sobre su presente y sostuvo que "uno de mis sueños es ganar la liga (francesa)...el viernes jugamos la final (ante Dijon) y si ganamos, nos quedamos con la liga".

Junto con esto, destacó que "otro de mis sueños aún pendientes es ganar la Champions League y jugar los Juegos Olímpicos (en Tokio). Vivir esos momentos hacen que todo el camino recorrido, lo bueno y malo, valga la pena".

En otro tema, reveló que estuvo cerca de dejar el fútbol hace algunos años: "La primera vez que lo pensé seriamente fue en Inglaterra cuando tuve varias lesiones. me lesioné de la rodilla y anímicamente no estaba muy bien, echaba de menos. De hecho volví a Chile, para volver a reencantarme del fútbol, por eso decidí volver a Colo Colo".

Finalmente, elogió el entrenamiento que llevó a cabo hace algunos días Colo Colo con sus planteles masculino y femenino: "Es una muy buena iniciativa. Acá (en Francia) se usa mucho, sobre todo en las categorías menores. Eso te da un roce distinto, una velocidad distinta. y que Colo Colo esté con esta iniciativa demuestra su interés por desarrollar el fútbol femenino".