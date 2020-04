Endler: Me gustaría que el fútbol femenino generara la misma pasión que el masculino

La portera de París Saint-Germain, Christiane Endler, manifestó su deseo de que el fútbol femenino provocara lo mismo que el masculino, en conversación con el volante de Racing, Marcelo Díaz, mediante un Live de Instagram.

La capitana de la Roja afirmó que "me encantaría que el fútbol femenino en el futuro generara la misma pasión que el masculino, que haya estadios llenos, que vaya mucha gente y que podamos desarrollar el fútbol en todos sus ámbitos".

"Pero me gusta que se diferencien, creo que es mucho más puro y sincero. El fútbol es limpio, no ves esas mañas de tirarse o hacer teatro. En ese sentido creo que es mucho más puro y m egustaría que siga así, que no caiga en lo mismo que el masculino", agregó.

"Carepato" complementó afirmando que "ustedes las mujeres tienen más 'pachorra' para jugar, más coraje. Se la bancan más como dicen acá en Argentina. Son más leales, los futbolistas tenemos muchas mañas para jugar".

"Las mujeres también tenemos mañas, pero no es tanto eso de simular. Creo que no se da tanto", afirmó Endler.

A su vez, la meta de PSG reveló que "como fubolista un sueño por cumplir sería jugar los Juegos Olímpicos. Sería una experiencia increíble ya a otro nivel, no es solamente fútbol sino que todos los deportes juntos con los mejores deportistas. Vivir esa experiencia me encantaría y ojalá que lo logremos".