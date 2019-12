Endler y el premio como "Mejor de los mejores": Jamás pensé que se lo iban a dar a una futbolista

La arquera y capitana de la selección chilena femenina, Christiane Endler, se mostró feliz tras ganar el premio de la "Mejor de las Mejores" junto al golfista Joaquín Niemann y dedicó el galardón a sus compañera de la Roja.

"Estoy feliz por este reconocimiento, para mí es un orgullo representar a todos los deportistas chilenos y haber sido elegida una de las mejores; segundo, porque es primera vez que se premia el fútbol femenino de esta forma, ha sido un gran año para nosotras y creo que este premio va para toda la selección", sostuvo Endler tras el premio.

Además, añadió que "si no hubiésemos ido al Mundial y no hubiésemos tenido la preparación que tuvimos, no hubiera tenido estos logros personales, así que feliz y gracias a mis compañeras".

La portera se mostró incrédula tras el reconocimiento y señaló que "la verdad, no lo pensé. Ha sido un poco irreal este premio para mí. Siempre pensé que jamás se lo iban a dar a una futbolista femenina y cada vez que pueda voy a venir porque estos reconocimientos son importantes para los deportistas. Sé que el círculo de periodistas hace un esfuerzo importante para tener esta ceremonia y es importante estar".

Sobre el crecimiento del fútbol femenino, "Tiane" dijo que "esto es el inicio de algo muy buen, el haber clasificado al Mundial y ahora luchar para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, hace que el fútbol femenino tenga mucha visibilidad y que crezca y esperemos se le de la importancia necesaria por parte de los entres nacionales para que siga creciendo".

"Sí, nosotras estamos preparándonos con todo, queremos llegar sí o sí a los Juegos Olímpicos y cumplir nuestro sueño, así como es el sueño de cualquier deportista y esperamos lograrlo este año", agregó.

Finalmente, la jugadora de PSG dijo que las mujeres "estamos adueñándonos de todo (risas). Estamos creciendo y estamos teniendo mayores oportunidades de demostrar lo que somos capaces de hacer y que tenemos logros importantes para estar dentro de las mejores".