Ex arquera estadounidense Hope Solo elogió a Christiane Endler

La ex arquera estadounidense Hope Solo, campeona mundial en el 2015 y medallista de oro en el 2008 y 2012, dedicó grandes elogios a la portera chilena Christiane Endler, quien juega en París Saint-Germain de la liga francesa.

A propósito de la actuación de la ex jugadora de Colo Colo en la final de la Copa de Francia, donde su equipo cayó ante Olympique de Lyon en la tanda penales, Solo aseguró que Endler es una de las jugadoras que más entretiene en la actualidad.

"Endler es una de las arqueras que más entretiene ahora mismo", escribió la ex golera de Estadod Unidos, junto a un video de Endler en la tanda de penales.

