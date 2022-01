¡Gigante! Christiane Endler se alzó como la Mejor Arquera del mundo en premios The Best

La futbolista chilena Christiane Endler hizo historia este lunes al ser elegida como la Mejor Arquera del mundo en los premios The Best que año a año entrega la FIFA.

La jugadora nacional había sido nominada por tercera vez consecutiva, pero esta vez nadie pudo quitarle la merecida distinción como la mejor portera del planeta.

Endler se impuso a Ann-Katrin Berger, de la selección de Alemania y Chelsea de Inglaterra, y a Stephanie Lynn Marie Labbé, campeona olímpica con Canadá y actual arquera de Paris Saint-Germain (PSG).

Lo de la actual portera de Olympique de Lyon es histórico, pues se transforma en la primera futbolista chiena en ganar un premio The Best, algo que no había podido conseguir ninguna de las grandes leyendas de nuestro balonpié.

El 2021 Endler ganó liga local con PSG y llegó a semifinales de la Champions League, lo que le valió ser transferida al Olympique de Lyon, uno de los equipos más importantes del mundo.

Asimismo, comandó la clasificación de la selección chilena a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Algunos datos de la temporada de Endler para ganar The Best (Fuente: Opta Facts):

- En 2022 la golera chilena disputó 22 partidos entre sus pasos por PSG y Lyon teniendo en cuenta Champions League y Division 1: En 11 de estos juegos terminó con la valla invicta (todos con Lyon), nunca recibió más de dos goles en el mismo partido y solo dos veces le anotaron por duplicado.

- En total realizó 48 atajadas en el año, deteniendo el 78.3% de los remates al arco recibidos. Además, tiene un saldo positivo de 3.9 goles prevenidos (xGOT – goles recibidos), lo que marca que las atajadas realizadas fueron sobre remates que tenían alta probabilidad de terminar en gol.

- Con 17 paradas sobre 21 remates recibidos, Christiane Endler es la arquera con el mayor porcentaje de atajadas de la Division 1 francesa 2021/22 entre aquellas que disputaron cinco o más partidos.

- La arquera terminó con su arco en cero en 11 de los 18 partidos disputados desde su llegada a Lyon, teniendo en cuenta Champions League y Division 1.