La tremenda actuación de Endler fue insuficiente para evitar eliminación de Lyon en la Champions

Una gran actuación de la portera nacional Christiane Endler fue insuficiente para evitar la eliminación de Olympique de Lyon en cuartos de final de la Champions League femenina a manos de Chelsea.

La escuadra de Endler ganó 1-2 de visita en Stamford Bridge (2-2 en el global), necesitando la prórroga para esto, aunque en la definición a penales cayó por 4-3, pese a que la chilena atajó un lanzamiento.

La mundialista criolla fue clave en el primer tiempo con dos tremendas atajadas antes de la media hora, en un momento en que las londinenses fueron muy superiores y merecieron aumentar la diferencia en el global.

