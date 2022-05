Palmarés: Tiane Endler, la única chilena que tiene los trofeos de la Libertadores y la Champions

Christiane Endler consiguió su primera Champions League Femenina, junto a Olympique de Lyon, sumando un nuevo trofeo a su extenso registro personal.

La seleccionada nacional, debutó en Unión La Calera en 2007, en el primer torneo nacional femenino de Chile. En 2008 fue titular en el Mundial Femenino Sub 20 disputado en nuestro país, utilizando en aquella ocasión la camiseta número siete.

En 2010 cambió de equipo, arribando a Everton de Viña del Mar, donde ganó su primer título profesional. En aquel año alzó la Copa Chile y llegó a la final de Copa Libertadores, cayendo en la definición ante Santos de Brasil.

Luego pasó a las filas de Colo Colo, donde inmediatamente se coronó, celebrando el Apertura y Clausura 2011, junto con el Apertura 2012. Además tomó revancha en el ámbito internacional, obteniendo la histórica Copa Libertadores 2012, siendo inamovible en la portería alba.

Luego de pasos por el fútbol de Estados Unidos y Chelsea de Inglaterra, "Tiane" retornó al Monumental, quedándose con el torneo de Apertura 2015 y el subcampeonato en el Clausura de la misma temporada.

En 2018 volvió a levantar una premio, con la camiseta de Paris Saint-Germain, siendo la Copa de Francia. Luego acabó con el título de la Primera División gala, en la edición 2021, siendo la única consagración del club parisino. También ganó la liga francesa con Olympique de Lyon en 2022.

La mejor del planeta

A nivel personal, Endler ha sido galardonada en diversas ocasiones, destacando los premios como mejor arquera del mundo por parte de The Guardian (2020), la IFFHS y la FIFA (2021), que le otorgó el premio The Best en su puesto, siendo la primera jugadora del continente en recibir aquella distinción.

Además, la nacional tiene siete condecoraciones como mejor futbolista de Chile, un trofeo como la menos batida en España y dos premios en Francia; distinciones que destacan la calidad de la mejor jugadora en la historia del balompie criollo, quien también es la única chilena que ostenta una Copa Libertadores y una Champions League.

Revisa el palmarés completo de "Tiane" Endler:

Títulos:

Everton: Copa Chile 2010

Colo Colo: Apertura 2011, Clausura 2011, Apertura 2012, Copa Libertadores 2012

PSG: Copa de Francia 2018, Primera División de Francia 2021

Olympique de Lyon: Primera División de Francia 2022, Champions League 2022

Premios individuales:

Mejor futbolista femenina de Chile: 2008, 2009, 2010, 2015, 2017, 2019, 2021

Mejor arquera de la Copa Libertadores: 2010

Arquera con menos goles en la Liga española: 2017

Mejor deportista del año en Chile: 2019

Mejor arquera del mundo: 2020 (Diario The Guardian), 2021 (IFFHS), 2022 (FIFA The Best)

Mejor arquera de la Liga francesa: 2020/2021, 2021/2022

FIFA/FIFPro WorldXI: 2020