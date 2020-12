The Guardian eligió a Christiane Endler como la mejor arquera del mundo

El prestigioso diario inglés The Guardian ubicó a la chilena Christiane Endler como la mejor arquera del mundo, un nuevo reconocimiento para la ex Colo Colo, que también busca el cetro The Best de la FIFA y ubicarse en el 11 ideal del mismo organismo y de FIFPro.

En una elección en la que participaron 88 jueces, la capitana de La Roja se erigió como la máxima exponente del planeta en su puesto, así como también se sitúa como la 22ª mejor jugadora del orbe, en un listado que lidera la danesa Pernille Harder, de Chelsea.

"Después de un 2019 en el que Endler se anunció al mundo con algunas actuaciones impresionantes en la Copa del Mundo, existen todos los argumentos para afirmar que solidificó su reputación como una de las mejores porteras en 2020", explicó el medio británico.

Además, añadió que "Endler ha mantenido 12 vallas invictas durante el año y está en una carrera impresionante con el PSG de ocho juegos sin encajar, organizando su defensa y asegurando que sus reflejos sean tan agudos como siempre cuando se le pide. También es excelente con los pies, con la mejor precisión de pase de cualquier portera, pero también uno de los mejores porcentajes de atajadas. La chilena es la número uno de la número uno".