The Guardian volvió a considerar a Christiane Endler como la mejor arquera del mundo

La capitana de la selección chilena, Christiane Endler, fue elegida nuevamente como la mejor arquera del mundo por el medio inglés The Guardian, sumando un nuevo reconocimiento internacional.

La golera fue considerada como la duodécima mejor futbolista del planeta, la primera portera en el ránking, luego de sus grandes campañas con París Saint-Germain y Olympique de Lyon en clubes y excelentes actuaciones en La Roja, con la que disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Endler ya fue escogida como la portera número uno del planeta por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés), así como por France Football, que también la ubicó como 12ª más destacada del orbe, en la lista del Balón de Oro.

Además, la ex Colo Colo y Everton postula como la mejor guardameta para los premios The Best de la FIFA y espera serlo también en el equipo ideal de FIFPro, a conocerse en la misma ceremonia, el próximo 17 de enero.

Consignar que en la edición pasada Endler su ubicó 22°, y también como mejor arquera, por lo que mejoró bastante su posición.