Tiane Endler frenó a cibernauta que la criticó por gastar "millones en vacaciones"

La mejor arquera del mundo, la chilena Christiane Endler, disfruta de sus vacaciones junto a su esposa, Sofía Orozco, en Cancún, México, y así lo ha demostrado en diversas fotos que ha subido a sus redes sociales.

Sin embargo, un seguidor la criticó por gastarse "sus millones teniendo un país en un desastre económico".

La capitana de la Roja Femenina se lo tomó con calma y le respondió: "Me saqué la cresta entrenando todo el año para darme el gusto de tener una semana de vacaciones como yo quiera", le escribió.

"Si no le gusta o no le parece, puede dejar de seguirme, con mucho cariño", añadió Endler, quien tras este tiempo de descanso, volverá a Chile para unirse a la selección que jugará la próxima Copa América de Colombia.