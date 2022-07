Tiane Endler y el fallecimiento de Marco Cornez: Me acompañó en la final de la Champions

La arquera de la selección chilena y mejor portera del mundo, Christiane Endler, tuvo palabras para el reciente fallecimiento de su mentor, Marco Cornez, quien murió el mismo día que ella ganaba la final de la Liga de Campeones con la camiseta de Olympique Lyon.

En diálogo con el podcast "Todas Jugamos", de TNT Sports, expresó que "fue raro enterarme del fallecimiento de Marco antes del partido de Champions".

"No creo que haya sido coincidencia. Creo que me estaba acompañando y me hizo querer hacerlo aún mejor y cumplir juntos ese sueño de ganar la Champions", añadió.

La capitana de la Roja tuvo palabras para ese logro y para lo realizado con el elenco lionés.

"Llegar a un nuevo club y compartir con nuevas compañeras. Haberme lesionado la rodilla en un momento donde no sabía si luego podría estar compitiendo para cosas importantes. Además de quemarme un ojo con un antiséptico y estar sin ver ni entrenar por una semana, son obstáculos que mucha gente no sabe, pero que van apareciendo y hay que superar", comentó.

Por último, sobre la participación de la Roja en la próxima Copa América, Endler comentó que "tenemos un equipo con mucha experiencia y vivencias el último tiempo, que espero nos ayuden a conseguir los objetivos de clasificar al mundial y a los Juegos Olímpicos".