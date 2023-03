Requena: No pensé en mi gol, merecimos ganar por dos o tres goles más

El arquero Leandro Requena destacó con un gol de arco a arco en el triunfazo de Cobresal sobre Colo Colo y expresó su alegría por el resultado, entragando sus sensaciones por la diana y la superioridad "minera" en la cancha.

"Feliz porque el equipo fue muy superior al vigente campeón chileno. Creo que lo superamos ampliamente. Contento por volver a sumar de a tres, y más con la locura que todos vimos (en referencia a su gol)", indicó tras el duelo.

El golero luego analizó su conquista: "En el partido no lo pensé. Por ahí uno se imagina algo,E pensando que son imposibles. De hecho, si no pasa algo externo como hoy (tropiezo de Brayan Cortés) es imposible que pase. El pique le jugó una mala pasada (a Cortés)".

"Sorprendido en el momento, no sabía ni cómo festejarlo. Nada, contento por todo el esfuerzo que hizo el equipo. No hubo ningún destacado, fuimos sólidos en todas las líneas. Colo Colo prácticamente no nos generó nada. Humildemente, merecimos ganar por dos o tres goles más", agregó.

"Sabíamos que sumando de a tres, con la posibilidad que nos den los puntos (por la denuncia de alineación indebida contra Coquimbo) podemos estar en la parte alta de la tabla. Fue una motivación extra", cerró.