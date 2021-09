Aníbal Mosa ayudó económicamente a deportista chileno paralímpico

Aníbal Mosa, ex presidente de Blanco y Negro, ayudó ecónomicamente al canoísta y kayakista Robinson Méndez, que se prepara para disputar en octubre el Mundial de Canotaje en Dinamarca

Según informó En Cancha, Mosa le aportó de forma personal a Méndez, quien era uno de los embajadores de Colo Colo y ayudado por el club hasta antes de la pandemia.

"De forma interna don Aníbal desde el principio me ayudó. Antes cuando era embajador de Colo Colo y ahora que no lo soy me volvió a apoyar (...) Estaré siempre agradecido de eso", comentó el deportista al citado medio.

Por su parte, Mosa no quiso entregar mayores detalles y señaló que "Robinson es un ejemplo para todos nosotros, un hombre valiente y de una fortaleza tremenda. Tanto él como otros deportistas merecen el apoyo necesario para representar a Chile y avanzar en sus carreras".

Colo Colo ayudaba con un aporte económico a diversos embajadores deportivos, pero con la crisis derivada por la pandemia de coronavirus el club retiró su apoyo.